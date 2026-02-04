New York Knicks, Washington Wizards’ı farklı devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards’ı 132-101 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Capital One Arena’da oynanan karşılaşmada Knicks’te Mikal Bridges 23, Jalen Brunson 21 sayı üretirken, Karl-Anthony Towns 19 sayı ve 14 ribauntla “double double” yaptı.

11 maçtır Knicks karşısında galibiyet alamayan Wizards’ta Will Riley 17, Bub Carrington ve AJ Johnson 14’er sayı kaydetti.

Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer alan ve 31 Aralık–19 Ocak tarihleri arasında oynadığı 11 maçın 9’unu kaybeden Knicks, yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle zirve yarışına yeniden ortak oldu.

THUNDER, SAHASINDA FARKLI KAZANDI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Orlando Magic’i 128-92 mağlup ederek bu sezon 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Thunder’da Isaiah Hartenstein 12 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin ilk “triple double”ını yaparken, Isaiah Joe 22 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Franz Wagner’in sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle üst üste beşinci maçını kaçırdığı Magic’te Jalen Suggs 20, Paolo Banchero 17 sayı üretti.

ADEM BONA’DAN GALİBİYETE 11 SAYILIK KATKI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors’ı 113-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Çaylak VJ Edgecombe’un 25 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performans sergilediği 76ers’ta Andre Drummond 12 sayı ve 11 ribauntla “double double” yaparken, milli basketbolcu Adem Bona da 11 sayı, 7 ribaunt ve 1 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Evinde üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Warriors’ta Gui Santos ve Pat Spencer 13’er, Moses Moody ise 12 sayı kaydetti.