Newcastle deplasmanda Manchester United'ı devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Newcastle deplasmanda Manchester United'ı devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:23

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Old Trafford'da oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton kaydetti.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Manchester United, 22 puanla 14. sırada kalırken yeni yıla da 14. sırada girmeyi garantiledi.

Newcastle United ise puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Manchester United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.


Etiketler: #Newcastle United #manchester united #İngiltere Premier Lig

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