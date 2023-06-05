Newcastle United, Arda Güler'in ailesiyle görüştü
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in ailesiyle görüştüğü iddia edildi.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Newcastle United ile görüşmelerde bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi.
İngiliz basınında Football Insider'ın haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, performansından etkilendiği Arda Güler'e transfer teklifi yaptı.
PROJELER ANLATILDI
18 yaşındaki milli futbolcu için Ajax ve Barcelona da devreye girse de, İngiliz kulübünün Arda Güler'in ailesiyle Dubai'de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Newcastle yönetimi, genç yeteneği takıma katmak için projelerini ve oyuncuya yönelik planlarını aileye aktardığı ifade edildi.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
- Altaylı: Mehmet Şimşek intikam bıçağını kanırttı
- Finans devi 'faiz artışı' bekliyor
- Yeni Gençlik ve Spor Bakanı görevi devraldı
- İngiliz istihbarat başkanından sahte hesaba tebrik
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı