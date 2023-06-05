Newcastle United, Arda Güler'in ailesiyle görüştü

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in ailesiyle görüştüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:26
Newcastle United, Arda Güler'in ailesiyle görüştü
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Newcastle United ile görüşmelerde bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi. 

İngiliz basınında Football Insider'ın haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, performansından etkilendiği Arda Güler'e transfer teklifi yaptı.

PROJELER ANLATILDI

18 yaşındaki milli futbolcu için Ajax ve Barcelona da devreye girse de, İngiliz kulübünün Arda Güler'in ailesiyle Dubai'de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Newcastle yönetimi, genç yeteneği takıma katmak için projelerini ve oyuncuya yönelik planlarını aileye aktardığı ifade edildi.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.


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