Newcastle United, Attila Szalai'nin peşinde
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde yer alan Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. İngiliz basınının iddiasına göre Szalai, Newcastle United'ın listesinde yer alıyor.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla beğeni toplayan Attila Szalai için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde Avrupa'dan birçok scoutun takip ettiği Macar stoper için son iddia İngiliz basınından geldi.
NEWCASTLE UNITED DEVREDE
ChronicleLive'da yer alan habere göre, Attila Szalai için devreye giren son takım Newcastle United oldu. İngiliz kulübünün, geçtiğimiz haftalarda Macar oyuncuyu takip ettirdiği belirtildi. toper transferi için listede yer alan oyuncuyla Milan ve Aston Villa'nın da ilgilendiği kaydedildi.
Newcastle United'ın, Szalai'nin bağlı olduğu menajerlik şirketiyle iyi ilişkileri olduğu ve transferde bu durumun da avantaj olabileceği ifade edildi.
Szalai bu sezon Fenerbahçe'de 41 resmi maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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