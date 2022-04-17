Son Dakika: Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank, Kupa Voley'de şampiyon oldu

17 Nisan 2022 Pazar, 17:32

AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenmeyi başaran Vakıfbank şampiyonluğa ulaştı.

Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları’nı yenen Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit’i eleyen Fenerbahçe Opet şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

5 sete giden maçta VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15’lik setler sonucunda 3-2 mağlup ederek 8. kez kupanın sahibi oldu.

