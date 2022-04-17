Son Dakika: Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank, Kupa Voley'de şampiyon oldu
Kupa Voley finalinde Vakıfbank 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi ve şampiyon oldu.
AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenmeyi başaran Vakıfbank şampiyonluğa ulaştı.
Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları’nı yenen Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit’i eleyen Fenerbahçe Opet şampiyonluk için karşı karşıya geldi.
5 sete giden maçta VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15’lik setler sonucunda 3-2 mağlup ederek 8. kez kupanın sahibi oldu.
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