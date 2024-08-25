Newcastle United deplasmanda 1 puanı kaptı
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth, Newcastle United'ı konuk etti.
Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
NEWCASTLE UNİTED DEPLASMANDAN PUANLA DÖNDÜ
Bournemouth'un golünü 37. dakikada Marcus Tavernier, Newcastle United'ın golünü ise 76. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 4, Bournemouth ise 2 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Newcastle United ise Tottenham'ı ağırlayacak.
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