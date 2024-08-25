Newcastle United deplasmanda 1 puanı kaptı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:27

Güncelleme: 25.08.2024 - 18:27

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth, Newcastle United'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

NEWCASTLE UNİTED DEPLASMANDAN PUANLA DÖNDÜ

Bournemouth'un golünü 37. dakikada Marcus Tavernier, Newcastle United'ın golünü ise 76. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 4, Bournemouth ise 2 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Newcastle United ise Tottenham'ı ağırlayacak.