Newcastle United deplasmanda 1 puanı kaptı

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:27
Newcastle United deplasmanda 1 puanı kaptı
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth, Newcastle United'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Bournemouth'un golünü 37. dakikada Marcus Tavernier, Newcastle United'ın golünü ise 76. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 4, Bournemouth ise 2 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Newcastle United ise Tottenham'ı ağırlayacak.


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