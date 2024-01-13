Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmişti.
Newcaste United ise Liverpool deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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