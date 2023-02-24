Newcastle United, Miguel Almiron'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Paraguaylı Miguel Almiron'un sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da Paraguaylı milli futbolcu Miguel Almiron'un sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.
Newcastle United Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Cerro Porteno, Arjantin'de Lanus ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almiron, 2019'da Newcastle United'a transfer oldu.
Bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Almiron, Newcastle United'da 29 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.
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