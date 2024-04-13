Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etmişti.
Newcastle United ise Fulham deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
tottenham haberleri Newcastle United haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- Bozdağ 'yenilginin' sorumlusunu buldu
- Ünlü döner zincirinde skandal
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi