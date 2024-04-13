Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:49
Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNİTED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etmişti.

Newcastle United ise Fulham deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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