Newcastle United, Tottenham'a gol oldu yağdı
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Tottenham'ı 6-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 32. hafta maçında Newcastle United, sahasında Tottenham ile karşılaştı.
St. James Park'ta oynanan maçı Newcastle 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikada Jacob Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19 ve 21. dakikalarda Alexander Isak, 67. dakikada ise Callum Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü Harry Kane'den geldi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET
Newcastle, Aston Villa mağlubiyeti sonrası ciddi bir moral buldu. Tottenham ise ligde üst üste 2 mağlubiyetini aldı.
Alınan bu sonuçla birlikte Newcastle, puanını 59 yaptı. Tottenham 53 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Everton deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- Prof. Dr. Naci Görür'den skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın mitingi için katılım zorunluluğu
- En çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu
- 'Bize Allah rızası, kendilerine dolar aşkı'
- Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü