Newcastle United'a deplasmanda tek gol yetti!

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Newcastle United'a deplasmanda tek gol yetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:00

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. 

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadelede Newcastle United, deplasmanda West Ham'ı 1-0 yendi.

Maçtaki tek gol, 63. dakikada Bruno Guimares'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, Premier Lig'de puanını 47'ye çıkardı ve 5. sırada bulunan Manchester City ile puanını eşitledi. 

West Ham ise 33 puanda kalarak küme düşme hattının iki sıra yukarısında bulunuyor.


Etiketler: #Newcastle United #west ham united #İngiltere Premier Lig

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