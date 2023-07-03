Newcastle United'dan 70 milyon Euro'luk rekor transfer!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:40

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:40

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Newcastle United, 23 yaşındaki İtalyan orta saha Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.





Sandro Tonali

EN PAHALI İTALYAN OLDU

Newcastle United'ın 70 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Sandro Tonali, Napoli'den Chelsea'ye 57 milyon Euro karşılığında transfer olan Jorginho'yu geçerek tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu.

"KARİYERİM İÇİN FIRSAT"

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tonali, "Kariyerim için Newcastle United, büyük bir fırsat. Bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum. St. James' Park'ta sahaya çıkmak, taraftarın sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe ise "Sandro Tonali, olağanüstü bir yetenek ve bize harika uyum sağlayacak zihniyete, fizikselliğe ve teknik özelliklere sahip. Henüz 23 yaşında, Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde ve Şampiyonlar Ligi'nde kilit bir oyuncu olarak önemli bir deneyime sahip. Bizimle birlikte büyüme ve gelişme fırsatına ve potansiyeline de sahip" sözlerini sarf etti.

Geçen sezon Milan ile 48 resmi maça çıkan orta saha, bu maçlarda 2 gol 10 asist kaydetti.