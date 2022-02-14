Newcastle United'ın futbolcusu Kieran Trippier'in sakatlık durumu açıklandı
İngiltere Premier Ligi'nde serbest vuruştan attığı golle Newcastle United'ın 25. haftadaki Aston Villa maçını 1-0 kazanmasını sağlayan ancak 48. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Kieran Trippier'in sakatlığının boyutu belli oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı sağ bek Trippier, ayağındaki kırık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Trippier'in sağlığına kavuşmasının ne kadar zaman alacağı belirtilmedi ancak İngiliz basını, Newcastle United'ın İngiliz milli futbolcuyu sezonun son bölümüne yetiştirmeye çalışacağını öne sürdü.
Geçen yılın ekim ayında Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, ara transfer dönemini aktif geçirmişti.
Kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
İlgili Haberler
- İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile Leicester City karşılaştı
- Belçika'yı sallayan gurbetçi golcü Deniz Undav, Premier Lig yolcusu
- Vedat Muriç, Premier Lig'e doğru
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 14 Şubat'a özel 20 bin liralık eurolu kırmızı gül buketi
- Buz pateni mücadelesi nefesleri kesti
- Sinan Aygün için suç duyurusu
- Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı
- Mahkeme ranta 'dur' dedi!
- İngiliz futbolcunun sağlık durumu belli oldu
- Apple tekrar dava edildi: Gerekçe yine aynı
- Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu yoğunluğu yaşadı
- 'Ankara'ya mesaj gönderiyorum'
- Sudan'da sivil yönetime geçiş için gösteriler sürüyor