Neymar'dan Hikmet Karaman paylaşımı!

6.09.2025 17:21:00
2015'te Kweuke ile Hikmet Karaman arasında yaşanan penaltı krizi yıllar sonra yeniden gündem oldu. 12.3 milyon kez izlenen video, Neymar tarafından da paylaşıldı.

2015 yılında oynanan Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor maçında yaşanan unutulmaz anlar yıllar sonra yeniden gündeme oturdu.

Çaykur Rizespor'un penaltı kazandığı dakikalarda yaşanan teknik direktör – oyuncu krizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Topun başına geçen Kweuke'nin penaltıyı atmasına teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmış, ancak Kamerunlu oyuncu ısrarla topu alıp golünü atmıştı. Skoru eşitleyen Kweuke, kısa süre sonra galibiyet golünü de kaydederek büyük bir sevinç yaşamış ve gözyaşları içinde tribünlere koşmuştu.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARI DUYGULANDIRDI

Bu duygusal ve dramatik anlar, sosyal medyada "Futbol ne kadar müthiş" başlığıyla paylaşıldı. "Türk futboluna damga vuran an" notuyla yayınlanan video sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni topladı.

NEYMAR PAYLAŞTI, GÜNDEM DEĞİŞTİ

Sürpriz ise dünya yıldızı Neymar'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak Türk futbolunun unutulmaz anına destek verdi.

Dikkat çeken detaylardan biri ise Neymar'ın bu videoyu, başka bir hesap üzerinden paylaşmasına rağmen profilinde görünen tek içerik olarak sabitlemesi oldu.

