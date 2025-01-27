Neymar eski takımına geri dönüyor!
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın, eski takımı Santos'a transferinin büyük ölçüde tamamlandığı iddia edildi.
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Neymar'ın, altyapısından yetiştiği Santos'a transferinde son aşamaya gelindi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilyalı yıldızla eski kulübü arasında sözlü anlaşma sağlandı. Al Hilal ile haziran ayında bitecek olan mukavelenin feshedilmesi için ise önümüzdeki hafta resmi adımlar atılacak.
Santos'un teklifine olumlu yanıt veren 32 yaşındaki futbolcunun, Suudi kulübüyle yolları ayırmasının ardından imza atması bekleniyor.
7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 2023 yılında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 7 maça çıkabilen Neymar, takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayabildi.
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