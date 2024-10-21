Neymar geri döndü: 9 gollü düelloda kazanan Al Hilal!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 21:38

Güncelleme: 21.10.2024 - 21:38

Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Hilal, deplasmanda Al Ain ile karşılaştı. Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçı Al Hilal 5-4 kazandı.

Jorge Jesus'un takımına galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Renan Lodi, 45+2. dakikada Milinkovic-Savic, 45+5, 65 ve 75. dakikalarda ise Al Dawsari kaydetti. Al Ain'in golleri 39, 67 ve 90+6. dakikalarda Rahimi, 63. dakikada ise Sanabria'dan geldi.

NEYMAR GERİ DÖNDÜ

Konuk ekipte Al Buhayli, 82. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Al Hilal'de sakatlığını atlatan Neymar, 1 yıl aranın ardından sahalara geri döndü.

JORGE JESUS'TAN MÜTHİŞ SERİ

Jorge Jesuslu Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde de 7'de 7 yapan Al Hilal, her iki kulvarda da liderliğini sürdürdü. Al Ain ise 1 puanla son sırada kaldı.

Bir sonraki maçta Al Hilal, Esteghlal ile karşılaşacak. Al Ain ise Al Nassr'a konuk olacak.