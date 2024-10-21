Neymar geri döndü: 9 gollü düelloda kazanan Al Hilal!
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Ain'i 5-4 mağlup etti.
Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Hilal, deplasmanda Al Ain ile karşılaştı. Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçı Al Hilal 5-4 kazandı.
Jorge Jesus'un takımına galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Renan Lodi, 45+2. dakikada Milinkovic-Savic, 45+5, 65 ve 75. dakikalarda ise Al Dawsari kaydetti. Al Ain'in golleri 39, 67 ve 90+6. dakikalarda Rahimi, 63. dakikada ise Sanabria'dan geldi.
NEYMAR GERİ DÖNDÜ
Konuk ekipte Al Buhayli, 82. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Al Hilal'de sakatlığını atlatan Neymar, 1 yıl aranın ardından sahalara geri döndü.
JORGE JESUS'TAN MÜTHİŞ SERİ
Jorge Jesuslu Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde de 7'de 7 yapan Al Hilal, her iki kulvarda da liderliğini sürdürdü. Al Ain ise 1 puanla son sırada kaldı.
Bir sonraki maçta Al Hilal, Esteghlal ile karşılaşacak. Al Ain ise Al Nassr'a konuk olacak.
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