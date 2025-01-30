Neymar yeni takımını resmen açıkladı: 12 yıl sonra geri dönüyor...
Al Hilal ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu Neymar, eski kulübü Santos'a geri döndüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla yollarını ayıran Neymar, Santos'a transfer olduğunu resmen açıkladı.
Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi" ifadelerini kullandı.
2 MAÇ FORMA GİYMİŞTİ
32 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Santos ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Neymar yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 2 maça çıkabildi.
12 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
Neymar, 12 yıl sonra Santos'a geri dönüyor. 2013 yazında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, daha sonra Paris Saint-Germain ve Al Hilal formaları giymişti.
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