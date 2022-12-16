Neymar'dan Richarlison'a 26 bin sterlin
Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, milli takımdan arkadaşı Richarlison'a 26 bin sterlin para göndererek yaptırdığı dövmeden kendisini sildirmesini istedi.
Hırvatistan'a penaltılar ile kaybeden Brezilya, 2022 Katar Dünya Kupası'na veda etti.
Turnuvanın ardından Premier Lig takımlarından Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, Brezilya için hüzünle biten turnuvayı ölümsüzleştirmek amacıyla Pele mesajıyla Ronaldo, Neymar ve kendisinin yüzünü sırtına dövme yaptırdı.
The Daily Star'ın haberine göre, Fransa Lig 1 takımlarından Paris Saint-German'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, Richarlison'a sırtındaki devasa Brezilya dövmesinden yüzünü silmesi için 26 bin sterlin gönderdi.
25 yaşındaki Richarlison, turnuvada Sırbistan'a karşı attığı makas vuruşu golü de dahil olmak üzere toplamda üç gol attı.
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