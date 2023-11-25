Neymar'dan Rodrygo'ya destek!
Neymar'dan Brezilya-Arjantin maçında Lionel Messi ile tartışan ve ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodrygo'ya destek verdi.
Neymar, Lionel Messi ile atışması sonrası sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodyrgo'ya destek verdi.
Brezilyalı yıldız, Real'in genç yeteneğinin paylaşımına, "Senin ışıltın onları rahatsız ediyor. Sakın durma!" ifadelerini kullandı.
Rodrygo, Arjantin-Brezilya maçında Lionel Messi ile tartışmış, sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldığını açıklamıştı.
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