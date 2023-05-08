Real Madrid'in başarılı oyuncusu Rodrygo'ya maç esnasında şok

Yayınlanma: 08.05.2023 - 17:03

Güncelleme: 08.05.2023 - 17:17

Real Madrid'li futbolcu Rodrygo hayatının şokunu yaşadı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid'in Kral Kupası'nı kazanmasında önemli katkıları olan başarılı forvetin Madrid'deki evi maç akşamı soyuldu.

Rodrygo

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İHBARI SAYESİNDE

Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi. Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.

SADECE RODRYGO'NUN EVİ DEĞİL...

İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madrid'li futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.