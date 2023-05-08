Real Madrid'in başarılı oyuncusu Rodrygo'ya maç esnasında şok
İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan La Cartuja Stadı'nda Real Madrid ve Osasuna takımları arasında 6 Mayıs günü oynanan İspanya Kral Kupası finali sırasında Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo Goes'in Madrid'deki evinin soyulduğu bilgisine ulaşıldı.
Real Madrid'li futbolcu Rodrygo hayatının şokunu yaşadı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid'in Kral Kupası'nı kazanmasında önemli katkıları olan başarılı forvetin Madrid'deki evi maç akşamı soyuldu.
Rodrygo
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İHBARI SAYESİNDE
Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi. Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.
Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.
SADECE RODRYGO'NUN EVİ DEĞİL...
İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madrid'li futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- Kemal Derviş yaşamını yitirdi
- Altaylı 'bir sonraki seçimin iki başbakan adayını' yazdı
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım