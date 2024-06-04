Neymar'dan transfer iddialarına yanıt!
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Neymar, eski kulübü Santos'a döneceği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldız Neymar, Al-Hilal'le sözleşmesinin devam ettiğini ve gelecek sezon için Santos'a dönme planı olmadığını belirtti.
32 yaşındaki oyuncu, Santos'a döneceği şeklinde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak bir gün yeniden Brezilya ekibinde forma giymek istediğini ifade etti.
'HARİKA BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM'
Neymar açıklamasında, "Söylenenler tamamen yalan. Planlanmış bir şey yok. Al-Hilal'le sözleşmemin bitmesine hala 1 yıl var ve harika bir sezon geçirmek istiyorum." dedi.
Bu sezon Al-Hilal'de 5 maça çıkan Neymar, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.
'BALLON D'OR'U KAZANACAĞINA EMİNİM'
Real Madrid forması giyen Vinicius Jr.'ın bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Neymar, Brezilyalı oyuncudan övgüyle bahsetti.
Neymar, "Açıkçası Ballon d'Or onun hakkı. Umarım öyle olur. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ona bir mesaj gönderdim. Ballon d'Or'u kazanacağına eminim." açıklamasında bulundu.
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