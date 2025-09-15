Nezih Barut’tan Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Futbol AŞ Başkanvekili Nezih Barut, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’la ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yarım asırdan fazla süredir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Barut, bir taraftar bakış açısıyla yıllar boyunca takım şampiyonluk yaşayamadığı için Ali Koç’u başarısız bulduğunu; ancak son bir yıldır kendisiyle yakından çalışma şansı yakaladığını ve bu süreçte başkanın aslında son derece başarılı işlere imza attığını gördüğünü dile getirdi.

Barut, Koç’un yaptığı çok sayıda faydalı çalışmanın kamuoyunda yeterince karşılık bulmadığını söyledi. Futbolda arzu edilen sonuçların alınamadığını kabul eden Barut, buna karşın amatör branşlarda birçok önemli başarının elde edildiğini hatırlattı. Nezih Barut, Ali Koç’un göreve geldiğinde kulübün çalışan maaşlarını dahi ödeyemeyecek bir mali tabloyla karşılaştığını, yaptığı katkılar ve yatırımlarla kulübü düzlüğe çıkararak geleceğini güvence altına aldığını ifade etti.

Fenerbahçe’nin bugün finansal açıdan kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuştuğunu söyleyen Barut, bunun Ali Koç’un vizyoner liderliğinin sonucu olduğunu ve bu başarıyı başka kimsenin gerçekleştiremeyeceğini belirtti. Son olarak, Fenerbahçe’nin sürdürülebilir bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesinin en büyük mimarının Ali Koç olduğunu vurguladı.