NFL efsanesi Tom Brady'den bir rekor daha
NFL'in efsanevi oyun kurucularından Tom Brady'nin kariyerini noktaladıktan sonra Fox Sports'ta yorumcu olarak görev alacağı açıklandı. Sezonluk 20-25 milyon dolar arasında bir ücret alacağı belirtilen Brady, tarihin en fazla kazanan spor yorumcusu olacak.
Amerikan futbolunun efsanevi ismi Tom Brady, emeklilik sonrasındaki kariyerinde de rekor kırmaya hazırlanıyor.
7 kez Super Bowl şampiyonluğu yaşayarak rekoru elinde bulunduran Brady, aktif oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fox Sports için yorumculuk yapacak.
Front Office Sports'ta yer alan haberde, 44 yaşındaki oyun kurucunun sezonluk 20-25 milyon dolar arasında bir ücret alacağı ifade edildi. Bu ücretin ise televizyon tarihinde bir yorumcuya ödenecek en yüksek ücret olacağı belirtildi.
TOM BRADY'NİN KARİYERİ
2000 NFL Draftı'nda New England Patriots'ın 6. tur 199. sıra seçimi olarak lige adım atan Brady, 19 yıl boyunca Patriots forması giydi. 2020'de Tampa Bay Buccaneers'la anlaşa 44 yaşındaki oyuncu, altısı Patriots'ta olmak üzere toplamda 7 kez Super Bowl şampiyonluğu yaşadı.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından emeklilik kararı aldığını açıklayan Brady, daha sonra yaptığı açıklamayla bu kararından vazgeçtiğini ve takıma döndüğünü duyurmuştu.
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