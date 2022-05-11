Kayserispor Trabzonspor'u kupadan eleyince Beşiktaş'ın Avrupa hayali zora girdi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:57

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan kritik maçı Kayserispor 4-2 kazandı. Trabzonspor karşısında kazanan Kayserispor finale yükselirken, Beşiktaş üzüldü.

ŞAMPİYON ELENDİ, AVRUPA'YA İLK 4 GİDİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupayı da alması durumunda Süper Lig'de 5. olan takım da Avrupa kupalarında boy gösterebilecekti.

Bordo-mavililerin kupaya veda etmesi, Avrupa'ya Süper Lig'in ilk 4 takımının gitme ihtimalini güçlendirdi. Böylece ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş gibi Avrupa hayali kuran takımların işi zorlaştı.

GÖZLER ALANYA'DA

Spor Toto Süper Lig'de 58 puan ile 5. sırada yer alan Alanyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, Avrupa'ya direkt katılma şansı hala devam ediyor. Akdeniz ekibi kupayı alıp, ligi de 4. sırada tamamlaması durumunda 5. sırada bulunan takım Avrupa sahnesinde yer alabilecek.