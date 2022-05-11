Kayserispor Trabzonspor'u kupadan eleyince Beşiktaş'ın Avrupa hayali zora girdi
Trabzonspor'un Kayserispor'a elenmesiyle birlikte Süper Lig'de beşincilik yarışının bir anlamı kalmadı. Bordo-mavililer saf dışı kalınca ligi 5. sırada bitirecek takımın Avrupa'ya gitme ihtimali ortadan kalktı. Alanyaspor, Karagümrük, Beşiktaş, Antalyaspor 5'incilik için beklemedeydi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan kritik maçı Kayserispor 4-2 kazandı. Trabzonspor karşısında kazanan Kayserispor finale yükselirken, Beşiktaş üzüldü.
ŞAMPİYON ELENDİ, AVRUPA'YA İLK 4 GİDİYOR
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupayı da alması durumunda Süper Lig'de 5. olan takım da Avrupa kupalarında boy gösterebilecekti.
Bordo-mavililerin kupaya veda etmesi, Avrupa'ya Süper Lig'in ilk 4 takımının gitme ihtimalini güçlendirdi. Böylece ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş gibi Avrupa hayali kuran takımların işi zorlaştı.
GÖZLER ALANYA'DA
Spor Toto Süper Lig'de 58 puan ile 5. sırada yer alan Alanyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, Avrupa'ya direkt katılma şansı hala devam ediyor. Akdeniz ekibi kupayı alıp, ligi de 4. sırada tamamlaması durumunda 5. sırada bulunan takım Avrupa sahnesinde yer alabilecek.
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