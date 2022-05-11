Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Kupaya 5. turdan katılan Demir Grup Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çıktığı çeyrek finalde ise sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmişti.
Aytemiz Alanyaspor ise kupaya 6. turdan katıldı ve sırasıyla Osmaniye FK, Mardin 1969 Spor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK'yi saf dışı bıraktı.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kart cezalısı Mustapha Yatabare bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Konuk ekipte ise tedavisi devam eden kaleci Serkan Kırıntılı dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou
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