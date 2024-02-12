NFL Super Bowl'da kazanan Kansas City Chiefs! Son 5 yılda 3. zafer...

Kansas City Chiefs, Amerikan Futbol Ligi (NFL) Super Bowl finalinde karşılaştığı San Francisco 49ers'ı 25-22 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:28
NFL Super Bowl'da kazanan Kansas City Chiefs! Son 5 yılda 3. zafer...
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Amerika'da en önemli spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da San Francisco 49ers ile Kansas City Chiefs takımları karşı karşıya geldi.

Las Vegas kentinde yapılan ve uzatmaya giden karşılaşmayı Chiefs takımı 25 - 22 kazandı. Maç kazandıran sayı bitime 10 saniye kala geldi.

Chiefs son 5 yılda 3 şampiyonluk kazanarak tarihe geçti.

Çok sayıda dünya yıldızının stadyumda izlediği maçta şarkıcı Taylor Swift de sevgilisi Chiefs oyuncusu Travis Kelce'e destek için locadaydı.

MAÇA DAMGA VURAN AN

Maça damga vuran anlardan birinde, oyundan alınmasına sinirlenen Kelce, antrenörünün üzerine yürüdü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı X hesaplarından Kelce'in bu hareketine tepki gösterdi.

Merakla beklenen ilk yarı şovunda ise Amerikalı rap sanatçısı Usher başroldeydi. Yaklaşık 13 dakika süren şovda, Usher'a, Will.i.am, Alicia Keys ve Ludacris de eşlik etti.

Super Bowl organizasyonu, özel olarak hazırlanan reklam filmleri dahil birçok açısı ile konuşuluyor. Bu yıl 30 saniyelik reklam filminin 7 milyon dolara satıldığı kaydedildi.


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