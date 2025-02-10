NFL Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonunun belirlendiği Super Bowl'da Kansas City Chiefs'i 40-22 mağlup eden Philadelphia Eagles, Lombardi Kupası'nı müzesine götürdü

NFL Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
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Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:00

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından NFL'in şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles zafere ulaştı.

Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanan mücadeleye ağırlığını koyan Eagles, üçüncü çeyreğin sonlarına kadar rakibine sayı şansı tanımadı. Eagles, 34-0'lık seriyle girdiği karşılaşmada Chiefs'i 40-22 yenerek 2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Statta 65 bin 719 sporseverin takip ettiği karşılaşmayı kazanan Eagles, 2017'den sonra ikinci kez Lombardi Kupası'nı müzesine götürdü. Eagles, Chiefs'e 38-35 yenilerek şampiyonluğu kaçırdığı 2022 sezonundaki Super Bowl'un rövanşını da almayı başardı.

JALEN HURTS MVP OLDU

Eagles'ın oyun kurucusu Jalen Hurts, 59. Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Kariyerinde ilk kez MVP ödülünü layık görülen Hurts, 22'de 17 pas isabetiyle oynadığı müsabakada 2 sayı (touchdown) pası ve 222 yardalık pas mesafesi kaydetti.

Chiefs ise üst üste üçüncü olmak üzere tarihinin 5. şampiyonluğu için çıktığı mücadelede hayal kırıklığı yaşadı.

Kariyerinde üçer kez NFL şampiyonluğu yaşayan ve Super Bowl maçlarının MVP'si seçilen Chiefs'in yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes da kupanın bir adım uzağında kaldı.

SUPER BOWL'DA FİLİSTİN PROTESTOSU

Ayrıca karşılaşmanın devre arasında Kendrick Lamar ve SZA, şarkılarıyla sahne aldı.

Devre arası gösterisi sırasında dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.


Etiketler: #Philadelphia Eagles #Kansas City Chiefs #NFL #Super Bowl

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