Nice, Lens deplasmanından 3 puanla döndü!

Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lens'i 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:48
Nice, Lens deplasmanından 3 puanla döndü!
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Ligue 1, 26. hafta karşılaşmasında Nice konuk olduğu Lens'i 3-1 mağlup etti.

Nice'ye galibiyeti getiren golleri 11. ve 67. dakikalarda Terem Moffi ve 53. dakikada Khephren Thuram, Lens'in golünü 76. dakikada Elye Wahi kaydetti.

Nice bu galibiyetle puanını 43'e çıkartırken, Lens ise 42 puanda kaldı.

Nice bir sonraki karşılaşmasında Nantes'i konuk ederken, Lens ise Lille deplasmanına gidecek.


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