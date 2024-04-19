Nice - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında kendi sahasında Lorient ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Francesco Farioli yönetimindeki Nice, kendi sahasında Régis Le Bris'in ekibi Lorient ile karşı karşıya gelecek.
NİCE - LORİENT MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NİCE - LORİENT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jeremy Stinat'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Nice, ligde oynadığı son maçta Reims deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Lorient ise deplasmanda karşılaştığı Montpellier'e 2-0 mağlup olmuştu.
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