Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın takımı Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:54
Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

NİCE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

NİCE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.

Nice ise Clermont deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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