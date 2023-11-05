Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın takımı Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Genesio yönetimindeki Rennes, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.
NİCE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
NİCE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.
Nice ise Clermont deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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