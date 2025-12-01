Nice taraftarlarından futbolculara saldırı: 400'e yakın kişi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 18:46:00
Fransa 1. Futbol Ligi ekibi (Ligue 1) Nice oyuncularına, Fransız taraftarlar tarafından sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğu kaydedildi

Nice, bu sezon sportif anlamda zor günlerden geçiyor. Son 6 karşılaşmasını kaybeden kulüpte saha dışında da ciddi bir kaos yaşanıyor.

TARAFTARLAR OYUNCULARA SALDIRDI

Son olarak Lorient deplasmanında 3-1 kaybeden Nice, maç sonu tesiste büyük şoku yaşadı. Foot Mercato'nun haberine göre, takım, tesislere vardığında 400'e yakın taraftar çevrede toplandı. Taraftarlardan biri otobüsün içine girip oyunculara dışarı inmeleri yönünde tehditler savurdu.

Güvenliğin beklenenden çok daha pasif kalması nedeniyle oyuncular otobüsten indi ve tansiyon bir anda yükseldi.

Nice taraftarlarının, sınırı aşarak futbolculara hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunduğu kaydedildi. Terem Moffi ve Jérémie Boga'nın en çok hedef alınan isimler olduğu ve ikiliye fiziksel şiddet uygulandığı aktarıldı.

