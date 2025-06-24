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Şota Arveladze, Süper Lig'e geri dönüyor!

Şota Arveladze, Süper Lig'e geri dönüyor!

24.06.2025 18:07:00
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sporx
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Şota Arveladze, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, Burak Yılmaz'ın ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni ismi belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Şota Arveladze ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Bu anlaşmayla birlikte Şota, 10 yıl aranın ardından Kasımpaşa'nın teknik direktörü oldu. Gürcü teknik adam, çarşamba günü Kasımpaşa için İstanbul'a gelecek.

Teknik adamlık kariyerinde birçok takımı çalıştıran Şota, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel-Aviv, Pakhtakor ve Hull City'yi çalıştırdı. Gürcü teknik adam son olarak 2023/24 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında 17 maça  çıktı.

Başına geldiği takımlarda uzun soluklu az çalışan deneyimli teknik adamın en fazla başında maça çıktığı 2. takım Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa ile 91 maçta boy gösteren 52 yaşındaki teknik adam, 1.40 puan ortalaması tutturdu. Şota'nın en çok maça çıktığı takım ise 128 maç ile Özbek ekibi Pakhtakor Tashkent oldu.


İlgili Konular: #süper lig #kasımpaşa #Şota Arveladze

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