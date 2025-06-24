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Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları

Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları

24.06.2025 18:20:00
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Haber Merkezi
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Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları

Yeni takımıyla ilk haftalarını değerlendiren Inzaghi, Al-Hilal'deki atmosferden memnun olduğunu belirtti.

Al-Hilal'daki görevine yeni başlayan Simone Inzaghi, takımının Salzburg ile golsüz berabere kaldığı hazırlık maçının ardından ilk izlenimlerini paylaştı.


Suudi Arabistan ve ABD'de geçen ilk haftaları değerlendiren İtalyan teknik adam, "Bu deneyimi yaşamanın zamanı gelmişti. Kulüp beni çok istedi ve her konuda destek veriyor. Hem saha içinde hem de dışında kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.


Eski takımı Inter hakkında da konuşan Inzaghi, "Maçlarını izlemedim ama Inter'e karşı duygularım herkesin malumu. Orada geçirdiğim dört yıl harikaydı. Milano, kulüp ve taraftarlar hakkında sadece güzel anılarım var" dedi.


İlgili Konular: #inter #Simone Inzaghi #Al Hilal

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