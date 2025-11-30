Nicolo Zaniolo'dan geleceğiyle ilgili açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 13:04:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, Parma galibiyetine damga vurdu. Maçın adamı seçilen Zaniolo, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada İtalyan ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, ülkesinde ritmini bulmaya başladı. Dün oynanan Parma maçında 2-0'lık galibiyetin mimarı olan Zaniolo, geleceğiyle ilgili de konuştu.

Nicolo Zaniolo 2-0'lık galibiyette perdeyi açan isim oldu ve 11. dakikada takımını öne geçirdi. Maçın adamı seçilen Zaniolo'ya hocası Kosta Runjaic de övgüler yağdırdı.

"ZANIOLO MÜKEMMEL OYNADI"

Zaniolo'nun mükemmel oynadığını belirten Runjaic, "Onun için çok mutluyum. Bologna maçından sonra pek mutlu değildi ama bugün (dün) büyük bir etki yaratmayı başardı. Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Öte yandan Galatasaray'ın planları arasında yer almayan ve 10 milyon Euro'luk opsiyonla Udinese'ye kiralanan Zaniolo da karşılaşmanın ardından geleceğiyle ilgili şöyle konuştu:

"Udine harika bir yer, burada mutluyum. Beni hemen kucakladılar ve rekabetçi bir takımız. Harika bir sezon geçirebiliriz."

