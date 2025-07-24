Nicolo Zaniolo'ya 4 talip birden!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Nicolo Zaniolo'nun kamptaki performansı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Okan Buruk, yetenekli oyuncuyu yeniden kadronun önemli bir parçası olarak görürken, İtalyan futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

BİRÇOK TALİP VAR

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Zaniolo'ya birçok kulüpten ilgi var. Villarreal, Oviedo, Sunderland ve PSV'nin yanı sıra İtalya'dan da Galatasaray'a ve oyuncunun cephesine ciddi teklifler ulaştı. Geçen sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, bu iki kulüpte aradığını bulamamıştı.

OKAN BURUK MEMNUN

Zaniolo'nun kamp performansı hakkında konuşan Okan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde onu yakından izliyoruz. Şu anda iyi çalışıyor, her şey doğru yönde ilerliyor. Hazırlık maçlarında disiplin ve oyun anlayışı açısından olumlu sinyaller verdi. Bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

AYRILIK SEÇENEĞİ MASADA

Galatasaray cephesi Zaniolo'yu elde tutmak istese de, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncunun geleceği yeniden şekillenebilir. Oyuncuya gelen teklifler değerlendirme aşamasında.