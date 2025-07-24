Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nicolo Zaniolo'ya 4 talip birden!

Nicolo Zaniolo'ya 4 talip birden!

24.07.2025 14:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nicolo Zaniolo'ya 4 talip birden!

Sezon başında Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo ile Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Nicolo Zaniolo'nun kamptaki performansı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Okan Buruk, yetenekli oyuncuyu yeniden kadronun önemli bir parçası olarak görürken, İtalyan futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

BİRÇOK TALİP VAR

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Zaniolo'ya birçok kulüpten ilgi var. Villarreal, Oviedo, Sunderland ve PSV'nin yanı sıra İtalya'dan da Galatasaray'a ve oyuncunun cephesine ciddi teklifler ulaştı. Geçen sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, bu iki kulüpte aradığını bulamamıştı.

OKAN BURUK MEMNUN

Zaniolo'nun kamp performansı hakkında konuşan Okan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde onu yakından izliyoruz. Şu anda iyi çalışıyor, her şey doğru yönde ilerliyor. Hazırlık maçlarında disiplin ve oyun anlayışı açısından olumlu sinyaller verdi. Bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

AYRILIK SEÇENEĞİ MASADA

Galatasaray cephesi Zaniolo'yu elde tutmak istese de, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncunun geleceği yeniden şekillenebilir. Oyuncuya gelen teklifler değerlendirme aşamasında.

İlgili Konular: #galatasaray #Nicolo Zaniolo

İlgili Haberler

Nicolo Zaniolo'ya para cezası!
Nicolo Zaniolo'ya para cezası! Nicolo Zaniolo, 26 Mayıs'ta oynanan Fiorentina-Roma U19 maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylar nedeniyle 15 bin Euro para cezası aldı.
Soruşturma açılmıştı: Nicolo Zaniolo'dan yeni açıklama!
Soruşturma açılmıştı: Nicolo Zaniolo'dan yeni açıklama! Roma - Fiorentina U20 maçının ardından Romalı oyunculara yumruk attığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Menajeri açıkladı: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!
Menajeri açıkladı: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun menajeri, İtalyan oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.