Soruşturma açılmıştı: Nicolo Zaniolo'dan yeni açıklama!

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın ara transferde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Roma-Fiorentina U20 maçındaki olaylarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Zaniolo, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda hakkındaki iddiaları redderken yumruk atmadığını ve sadece sözlü bir tartışma yaşandığını söyledi.

"TOKAT VE YUMRUK YOKTU"

İtalyan futbolcu açıklamasında, "Tuvalette gitmek istedim ve en yakın olan Roma soyunma odasındaydı, içeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek izin verdiler. Çocukların yanından geçtiğimde onları tebrik ettim ve aferin dedim. Tuvaletten çıktığımda çocuklarda biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona benden bahsedip bahsetmediğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım. Gerçeklerin anlatılanlardan çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

Zanilo sözlerine, "Ellerimi hiç kaldırmadım, tokat ve yumruk falan yoktu. Tekrar ediyorum, bir hata yaptığımda bunun sorumluluğunu üstleniyorum ama bu sefer değil. Ve vicdanım rahat olduğu için federal savcıyla veya söz konusu çocukla konuşmakta sorun yaşamam. Çünkü tonu pek hoş değildi, sadece omzuna elimi koydum" diyerek devam etti.

"HER ZAMAN SORUMLULUĞU ÜSTLENDİM ANCAK..."

Konuyla ilgili ayrıca Zaniolo, "Daha önce hakeme yaptığım aptalca şey gibi bir durum olduğunda cezayı ve diskalifiyeyi kabul ederek her zaman sorumluluğu üstlendim ancak bu durumda kavga başlatan ve bir çocuğa el kaldıran kişi olarak görülemem" ifadelerini kullandı.

İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı, Roma - Fiorentina U20 maçının ardından Romalı oyunculara yumruk attığı iddia edilen Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatmıştı.