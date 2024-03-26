Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken transfer sözleri: Oynamak istediği ligi açıkladı!

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına konuştu. Zaniolo, yaptığı açıklamada İtalya Serie A'ya dönmek istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:13
Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken transfer sözleri: Oynamak istediği ligi açıkladı!
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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek. İtalyan oyuncu ülke basınına dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı.

Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"LAZIO'YA ASLA GİTMEM"

Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam" ifadelerini kullandı.

İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim" dedi.

DE ROSSI AÇIKLAMASI

Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi ile ilgili ise "O antrenörlük yapmak için doğmuş" açıklamasını yaptı. Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.

Sarı-kırmızılıların oyuncudan beklentisi 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo’nun satışına yönetim tarafından onay verilecek.

32 MAÇTA 3 GOL ATTI

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Aston Villa ile 32 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol atma başarısı gösterdi.


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