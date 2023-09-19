Nicolo Zaniolo'dan samimi açıklama... 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 20:44

Güncelleme: 19.09.2023 - 20:44

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu.

İngiltere merkezli Daily Mail'e konuşan İtalyan yıldız, Aston Villa'nın bu sezon Konferans Ligi'ni kazanabileceğini söyledi.

Daha önce Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan ve finalde tek golü atan isim olan İtalyan yıldız, "Kariyerimde kazandığım ilk kupaydı ve onu her zaman kalbimde taşıyacağım. Her zaman harika bir anı olarak kalacak" dedi.

ROMA'DA YAŞADIĞI SORUNLAR



"Aston Villa bu sezon Konferans Ligi'ni kazanmak için en büyük adaylardan biri" diyen Zaniolo, "Kolay olmayacak çünkü çok iyi ve organize takımlar var ve deplasmanda oynamak her zaman zordur. Ama biz çok iyi bir takımız. Bu önemli kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu sezon elimizden geleni yaparsak taraftarlarımızı çok mutlu edebiliriz" sözlerini kullandı.

Roma'dan Galatasaray'a transferinden önce İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı sıkıntılar hatırlatılan 24 yaşındaki futbolcu, "Hayatta her zaman zor zamanlar olacaktır ve size yakın olan insanlarla birlik içinde olmanız ve birbirinize güç vermeniz önemlidir. Ancak ailevi meseleleri kendime saklamayı ve o dönemdeki ruh halim hakkında konuşmamayı tercih ederim" diye konuştu.

"MOURINHO HARİKA BİR İNSAN"



Zaniolo, açıklamalarına, "Şimdi Aston Villa'dayım ve mutluyum. Milli takıma geri döndüm. Uluslararası futbol oynamanın keyfini yeniden keşfettim. Benim için geçmişe dönmek olumlu değil çünkü geçmiş geride kaldı" diye devam etti.

Roma'daki teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Mourinho harika bir insan. Ona çok saygı duyuyorum. Bana çok şey öğretti. Beni seçtiği ve bana güvendiği için ona teşekkür etmeliyim. Sık olmasa da hala iletişim halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ OYNAYAMAZSINIZ!"

"Futbol bir iş ama yaptığınız işi sevmiyorsanız iyi oynayamazsınız" diye yorum yapan Zaniolo, "Eğer sahaya çıktığınızda sevinç ve tutku hissetmiyorsanız işiniz bitmiştir" dedi.

Zaniolo, sözlerini, "Hayatım boyunca başkalarının söylediklerine ya da tavsiyelerine hiç bu kadar önem vermedim. Her zaman ne düşünüyor ve hissediyorsam, ona göre hareket ettim. Başkalarını dinlerim ama karar veren ben olmalıyım. Buraya gelmek için kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yoktu çünkü ne olduğunu biliyordum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynama hayalim olduğu için seçimimden dolayı emindim" diye sürdürdü.

"YARDIMCI OLACAK TECRÜBELER"



İtalyan futbolcu, "Premier Lig'den teklif alan herkese bunu çok iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Burada sadece bir oyuncu olarak yetişmiyorsunuz. Daha geniş anlamnda bir insan olarak yetişiyorsunuz. Bu sadece futbolla ilgili değil. Türkiye'ye gitmek, İngiltere'ye gelmek... Bunlar size yardımcı olacak tecrübeler. Eğer aynı yerde kalırsanız, dışarıda başka neler olduğunu düşünemezsiniz. Ama bunu yapmak zihninizi açar ve daha sakin kalmanıza yardımcı olur, bu da sahada size yardım edebilir" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan Aston Villa'ya transferinin ardından İngiliz ekibinde 3 maçta sahaya çıktı.