Nigel Hayes Davis: 'Hiç kimse yenilmez değil'

Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague Final Four organizasyonu öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:19
Nigel Hayes Davis: 'Hiç kimse yenilmez değil'
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Fenerbahçe Beko'nun yarın oynayacağı Panathinaikos maçı öncesinde, sarı lacivertli ekibin formasını giyen Nigel Hayes-Davis basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Fenerbahçeli oyuncu Nigel Hayes-Davis, "Hiç kimse yenilmez değil. Fenerbahçe taraftarlarını gururlandırabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. 

''BİZE GÜVEN AŞILADI''

Sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, "Koç ilk geldiği günden itibaren bize çok büyük güven aşıladı. Rekorlarla ilgili olarak; çok iyi bir ay geçirdik o dönemde. Müthiş takımlara karşı çok önemli başarılar elde ettik. Benim bireysel rekorum; çok iyi bir maçtı ama önemli olan burada hep birlikte takım olarak olmamız. Günün sonunda, Final Four'da ne olacağını kestiremezsiniz. 1 sayıyla bile olsa kazanmak önemli" ifadelerini kullandı. 

'EN ÇOK MÜCADELE EDEN KAZANIR''

En çok mücadele edenin kazanacağını söyleyen Nigel Hayes-Davis, "Burada önemli olan tadını çıkarmak, geldiğim noktanın farkına varıp keyfini çıkarmak ama mütevazı olmak zorundasınız. Final Four'dayız, ayrıntılar önemli. Ortadaki toplara kim daha iyi atlayacak, ribaundları kim daha iyi alacak, kim daha çok mücadele edecek? Kaybedince o top için mücadele etmeliydim diye düşünürsün. Bu benim ikinci F4'üm olacak, daha önce Barcelona'da yaşadım. En iyi performansımı ortaya koyacağım. Bazen antrenmanlar yaparsınız yaparsınız ve sonra maç günü gelir, maç gününde en önemli olan şey çalışmaları sahaya yansıtmaktır. Ben de umarım yarın maçı kazanmamıza yardım ederim ve pazar günü final maçını oynarız" değerlendirmesinde bulundu. 


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