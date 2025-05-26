Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nigel Hayes-Davis'ten Kobe Bryant'a duygusal mesaj!

Nigel Hayes-Davis'ten Kobe Bryant'a duygusal mesaj!

26.05.2025 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nigel Hayes-Davis'ten Kobe Bryant'a duygusal mesaj!

Nigel Hayes-Davis, finalden önceki gece 02.21'de Kobe Bryant'ın hesabına attığı mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından Nigel Hayes-Davis, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın instagram hesabına maçtan önceki gece 02.21'de attığı mesajı paylaştı.

Hayes-Davis'in mesajı sosyal medyada basketbolseverleri duygulandırdı.

İşte Hayes-Davis'in Kobe'ye mesajı:

"Nasılsın Kobe,

Yarın EuroLeague finali var ve şunu düşünüp duruyorum; KONY - Kobe olsaydı ne yapardı? Bir şekilde burada olduğuna inanıyorum, hala bizimlesin.

Seninle üniversitede tanıştım, Bucks maçından sonraydı, son yılındı. Her basketbolcu gibi sana söylemiştim, senin gibi olmak istiyordum.

Bana "Çok çalışmaya devam et, orada olacaksın" demiştin. Basit sözler ama hayatımı değiştirdi. Bunu ekran koruyucum bile yaptım. Senin sözünü röportajlarımda sıklıkla kullanıyorum. 'Mamba Mentalitesi' ruhu yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek.

Eğer şampiyon olursak ve MVP seçilirsem bunu paylaşacağım.

Belki birilerine ilham verir, senin bana verdiğin gibi. Biliyorum bana cevap veremeyeceksin ama sana her şey için çok teşekkür ederim."



İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Kobe Bryant #Nigel Hayes-Davis

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik! Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğu sebebiyle tebrik mesajı yayımladı.
2025 EuroLeague Final Four MVP’si Nigel Hayes-Davis!
2025 EuroLeague Final Four MVP’si Nigel Hayes-Davis! Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.
Fenerbahçe'nin büyük zaferi Fransız basınında: 'Paris'in celladı olan Türkler, Monaco'nun destanına son verdi'
Fenerbahçe'nin büyük zaferi Fransız basınında: 'Paris'in celladı olan Türkler, Monaco'nun destanına son verdi' Basketbol THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransız basınında da geniş yer buldu.