Nihat Kahveci'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük kurdu ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçın ardından Nihat Kahveci Kontraspor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

“Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig, hiçbir skorun garantisi yok. Maç önünde de her bölümde de bundan bahsettim. 10 dakikada 3 gol atılan maçların olduğundan bahsettik. 0-0’la maça çık! Oyuna akıl koymak lazım dedik. Mutlu muyum üzgün müyüm kızgın mıyım bilmiyorum.”

'KARŞI KARŞIYALARI DIŞARIYA VURDULAR'

“Bir turda Juventus gibi buraların gediklisi bir takıma içeride 5, dışarıda 2 atıyorsun. Juventus 10 kişi kalmış. Mutlu olmamız lazım ama eksik bıraktılar bizi. Teşekkürler Kenan, Zhegrova, Thuram… Karşı karşıyaları dışarıya vurdular.”

'GALATASARAY OYUN OLARAK SINIFTA KALDI'

“Bende 90 dakikanın özeti skor olarak turu geçti Galatasaray ama oyun olarak sınıfta kaldı. Adamların pili olsa gitti. Galatasaray’da sakatlık sonrası dönenlerde sıkıntı var. Sane hayalkırıklığı, İlkay dönemedi, Yunus dönemedi. Rakip 10 kişi değildi, 15 kişi oynadı.”

'FUTBOL KİBİR KALDIRMAZ'

“Futbol kibir kaldırmaz, umursamazlığı kaldırmaz. Burada elense Galatasaray bu üzüntü geçmezdi. Juventus hepimize örnek olsun. Kültür böyle bir şey.”

DİKKAT ÇEKEN VICTOR OSIMHEN İDDİASI

“Övsem dert övmek lazım Galatasaray’ı ama Juventus daha ne yapsın. Neye maruz kaldık? Adamların pili bitti en son artık. Osimhen gol atıyor sevinmiyor. Osimhen sevinmiyor! Oyundan dolayı mı sevinmiyor, mutsuz da mı sevinmiyor. Ben olsam maç sonu sorarım. Bir şey var. Rize’ye de gol attı sevinmedi. Juventus maçında da ilk 5-2’den sonra da bir şeyler oldu.”