Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco yorumu: 'Hocam gittin'

Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'yu Kontraspor ekranlarında yorumladı.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmesi şu şekilde:

"Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim."

"SENİ KİMSE KURTARAMAZ"

"Fred'i oyuna aldın, Fredi'in yerinde 8'de Szymanski diye bir oyuncu oynuyordu. Asensio'yu öne atsana gol atmış Kasımpaşa maçında."

"Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum."

"YENİ Y ÖNET İMİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

"Mourinho'ya tazminat, sana şimdi tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun.""