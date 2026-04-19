Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: 'İnanılmaz'

Trendyol Süper Lig'de sezonunun 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi ve Yunus Akgün kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Kontra Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'ın karşılaşmadaki performansına dikkat çekti.

Kahveci açıklamasında, “Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan. Bugün hatlar arasında 1-2 tane hat kıran pas deniliyor, öyle bir top veriyor ki Galatasaray 3'lü oynuyor geride. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci maça ilişkin ayrıca, “Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya içerde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın net favori olduğu bir maçtı. Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur” dedi.