Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncuya isyan etti: 'Ne oldu sana?'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:11

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldığı maçı Nihat Kahveci yorumladı.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

“Tadic’i 82 dakika oyunda tutar mıydım? Islıklandı yeri geldi, sonra alkışlandı. Hak etmiyordu da ıslıklanmayı. Ama bugün bağırıyordu. Mourinho beni oyundan al diye bağırıyordu resmen.”

"NE OLDU SANA?"

“Cengiz, seni ben Milli takımda yazıp etrafını dolduruyordum ne oldu sana? Önündeki topu bile rakibe verdi. Lyon da maçı rölantiye aldı.”

"SERGİO RAMOS GİBİ OYNADI"

“Yusuf Akçiçek’e helal olsun. Sergio Ramos gibi oynadı. Ben bu maçlarda oynarım mesajını verdi. İrfan Can Eğribayat sana da helal olsun.”

"BUGÜN RESMEN YENİLMEYEYİM DEDİ"

“Mourinho resmen bugün yenemiyorsam yenilmeyeyim dedi. Sadece 1 pozisyonla bu kadro olmamalı. Böyle oynamamalı.”