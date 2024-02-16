Nihat Kahveci, Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi: 'Muslera aynı performansı gösterirse...'

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Sparta Prag’ı 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların tur şansını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:11
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi: 'Muslera aynı performansı gösterirse...'
Abone Ol google-news

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Galatasaray’ın Sparta Prag’ı 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların tur şansını da açıklayan Kahveci’nin Nutspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

Göz Atın
Resmi açıklama geldi: Galatasaray yeni transferini duyurdu!

Resmi açıklama geldi: Galatasaray yeni transferini duyurdu!
Lorenz Assignon'un menajerinden açıklama: 'Galatasaray'a imza atmaya istekliydi ama...'

Lorenz Assignon'un menajerinden açıklama: 'Galatasaray'a imza atmaya istekliydi ama...'

"Kerem Demirbay çok iyi oynuyor, çok iyi toparladı. Maşallah yani. Randıman almaya başladı, orta sahada ritim aldı."

"MERTENS'E FUTBOLU BIRAKTIRMAZLAR"

"Bu Mertens'e Galatasaray taraftarı, başkan, yönetim, teknik heyet futbolu bıraktırmazlar."

"GALATASARAY TURU GEÇER" 

"Galibiyet çok iyi oldu, tur %50-%50. Rakibin çok rahat geldiği bölümler oldu. Muslera aynı performansı gösterirse %55'e %45 Galatasaray turu geçer."

"HELAL OLSUN OKAN HOCA'YA"

"Takım 10 kişi ama Okan Hoca aman 2-2 bitsin filan demiyor. Tete alıyor, Zaha alıyor, Vinicius alıyor. Risk eşittir galibiyet. Helal olsun Okan Hoca’ya."

"HERKESİN MUSLERA'SI YOK"

"Atanı bu kadar överken tutanı unutmayalım. Ömür boyu sözleşme Muslera'ya. Herkesin Muslera'sı yok."


nihat kahveci haberleri galatasaray haberleri Sparta Prag haberleri

İlgili Haberler

MKE Ankaragücü'nden Galatasaray açıklaması!

MKE Ankaragücü'nden Galatasaray açıklaması!
Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı: 'Büyük maçların oyuncusu Icardi'

Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı: 'Büyük maçların oyuncusu Icardi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aşkta çoğu zaman şanssız olan 4 burç: Bu burçların aşkta yüzü gülmüyor

Aşkta çoğu zaman şanssız olan 4 burç: Bu burçların aşkta yüzü gülmüyor
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı

Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı
Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…
İstanbul'da avantajı kaptı: Galatasaray'a 3 iyi haber!

İstanbul'da avantajı kaptı: Galatasaray'a 3 iyi haber!
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Mutsuz olduğunu söyleyen öğretmene ceza!

Mutsuz olduğunu söyleyen öğretmene ceza!
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi