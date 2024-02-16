Nihat Kahveci, Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi: 'Muslera aynı performansı gösterirse...'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:15

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Galatasaray’ın Sparta Prag’ı 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların tur şansını da açıklayan Kahveci’nin Nutspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Kerem Demirbay çok iyi oynuyor, çok iyi toparladı. Maşallah yani. Randıman almaya başladı, orta sahada ritim aldı."

"MERTENS'E FUTBOLU BIRAKTIRMAZLAR"

"Bu Mertens'e Galatasaray taraftarı, başkan, yönetim, teknik heyet futbolu bıraktırmazlar."

"GALATASARAY TURU GEÇER"

"Galibiyet çok iyi oldu, tur %50-%50. Rakibin çok rahat geldiği bölümler oldu. Muslera aynı performansı gösterirse %55'e %45 Galatasaray turu geçer."

"HELAL OLSUN OKAN HOCA'YA"

"Takım 10 kişi ama Okan Hoca aman 2-2 bitsin filan demiyor. Tete alıyor, Zaha alıyor, Vinicius alıyor. Risk eşittir galibiyet. Helal olsun Okan Hoca’ya."

"HERKESİN MUSLERA'SI YOK"

"Atanı bu kadar överken tutanı unutmayalım. Ömür boyu sözleşme Muslera'ya. Herkesin Muslera'sı yok."