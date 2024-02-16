Galatasaray, Sparta Prag'ı mağlup etti: İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından işte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
Galatasaray dün akşam UEFA Ülke puanı sıralaması açısından kritik bir mücadeleye çıktı.
Sarı kırmızılı ekip, Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederken ülke puanı da arttı.
Galatasaray- Sparta Prag maçı öncesinde Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında topladığı 37,100 puan toplamıştı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin puanı 37.600 oldu.
Çekya ise topladığı 34,550 puanla 11. basamakta bulunuyor.
Türkiye’nin puan sıralamasında bir basamak üstünde bulunan Belçika 46.000 puan toplarken Portekiz’in ise 53.149 puanı bulunuyor.
Galatasaray'ın galibiyetinin ardından güncel puan sıralaması şu şekilde:
1-İNGİLTERE 100.803
2-İSPANYA 86.364
3-İTALYA 83.998
4-ALMANYA 81.195
5-FRANSA 62.831
6-HOLLANDA 60.300
7-PORTEKİZ 53.816
8-BELÇİKA 46.200
9- TÜRKİYE 37.600
10- İSKOÇYA 35.850
11- ÇEKYA 34.550
12- AVUSTURYA 32000
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek