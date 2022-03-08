Nihat Kahveci: Kenan Karaman'ın Beşiktaş için kapasitesi yetersiz

08 Mart 2022 Salı, 11:15

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Vodafone Park'ta oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ın golleriyle sahadan 2-2'lik skorla ayrılarak 1 puan aldı.

Karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendiren Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takıma Başakşehir karşısında attığı golle beraberliği ve 1 puanı getiren isim olan Kenan Karaman için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'nin sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu Kenan Karaman hakkındaki açıklamaları şöyle:

"İLK 11'DE OYNAMA İHTİMALİ YOK"

"Gol kaçırma makinesi olma yolunda ilerleyen Kenan, boş kaleye gol attı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kenan'ın yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynama ihtimali yok. Bugün boş kaleye gol attı. Golü ben Ghezzal'a yazarım, orada inanılmaz çalımlar attı, muhteşemdi. Kenan boş kaleye gol attı ama gol atan oyuncuda bir öz güven artar ya sonra bir pozisyon var Cristiano Ronaldo çıktı içinden Kenan'ın. Kendi başına bisikletler yaptı ama kimseyi geçmeden."

"ŞARTLAR ONU ZORLUYOR AMA..."

"Kenan iyi niyetli, koşuyor, karakteri düzgün bir oyuncu, iyi bir insan ama Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak kapasitede değil. Şartlar onu zorluyor. Larin'in kontratı belli değil, Batshuayi sezon sonu büyük ihtimal gidecek. Teixeira beklendiği gibi değil. O yüzden hoca Kenancı oldu. Şenol Güneş de çok severdi mücadelesinden iyi niyetinden dolayı. Herkes Kenan'ı çok seviyor ama bir forvet oyuncusu olarak son 1,5 senedir istatistikleri de ortada."



