Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı
Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren golü kaydeden Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu.
Trabzonspor'a attığı golün, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında; alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.
İlgili Haberler
- EuroLeague Fenerbahçe'yi üzen kararı açıkladı! Play-off potası dışında kaldı
- Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal: Seçim zamanı konuşacağım
- Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen Edgar Ie'den flaş sözler: Yarı yolda bıraktılar
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
- What we know on day 13 of the Russian invasion
- Sezgin Baran Korkmaz Vakfı kararı Resmi Gazete’de
- Fenerbahçe'den gönderilecekti, takımın yıldızı oldu!
- Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
- Bakanlık harekete geçti: Stokçuluğa ceza geliyor
- Prof. Dr.Özkaya tarih verdi: Pandeminin sonuna geliyoruz
- Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı
- Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na 8 Mart ziyareti
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!