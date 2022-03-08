Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren golü kaydeden Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor'a attığı golün, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında; alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.