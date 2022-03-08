Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 10:16
Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc takımın yıldızı oldu. Sloven oyuncu, Trabzonspor maçında attığı golle hem takımın en skorer üçüncü oyuncusu oldu hem de sarı-lacivertlilerin Trabzonspor karşısında 25 yıllık serisini sürdürmesini sağladı. 

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenirken Pereira sayesinde takımda kalan Miha Zajc sürprizi yaşanıyor... Geçtiğimiz yıl takımda tercih edilmeyerek Genoa'ya kiralanan oyuncu, bu sezon Pereira'nın isteğiyle takımda tutuldu.

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

Zajc, 22 lig maçında forma şansı bulurken, bu maçlarda 6 gol kaydederek skora önemli katkıda bulundu.

9 gollü Serdar Dursun ve 7 golü bulunan Mesut Özil'in ardından ligde takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren golü kaydeden Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor'a attığı golün, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında; alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Empoli'den gelen 28 yaşındaki Zajc'ın 1 yıl daha (30 Haziran 2023) sözleşmesi bulunuyor. Kendisini 8 lig maçının 7'sinde görevlendiren İsmail Kartal, Sloven oyuncunun gelecek sezon da takımda tutulmasını istiyor.

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