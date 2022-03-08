Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik transferlerinden biri olan İsak Vural, İstanbul'a geldi. Vural, sosyal medya hesabından uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Adım adım geleceğime" yazdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 10:28
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural, İstanbul'a geldi
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Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe son olarak İsak Vural'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Genç futbolcu İstanbul'a geldi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan İsak Vural, "Adım adım geleceğime" yazarak İstanbul Havalimanından fotoğraf paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün Instagram sayfasından da genç futbolcuya yanıt gecikmedi ve "Geleceğimiz. Evine hoş geldin!" paylaşımında bulundu.


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