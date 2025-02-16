Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı oyuncuya eleştiri: 'Bir pozisyon var aklım almadı'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:18

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:18

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlıların ilk golünü Rafa Silva kaydederken ikinci golde Arseniy Batagov kendi ağlarını havalandırdı.

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi yorumladı.

Beşiktaş'a ilişkin Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Aklım bir şeyi almıyor abi. Galatasaray 5-0, Fenerbahçe 1-0, Trabzonspor 2-1, Lyon 1-0, Bilbao 4-1... Sen bu maçları kazanıp ligde nasıl bu kadar geride olabilirsin? Büyük maçlar kağıt üzerinde Beşiktaş kazanıyor sonra gidiyor Adana Demir'e yeniliyor, Antalyaspor maçında bir şey yapmıyor. Bu kadro net maç seçiyor. Başka bir şey diyemem. Son dakikada bir Semih'e baktı Mario, belki şut atsa üç olabilirdi. İş sadece büyük maçları kazanmakla olmuyor."

Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'la ilgili Nihat Kahveci, şunları söyledi:

"Bu Semih'i gördükten sonra Immobile'yi kes Semih'i oynat nasıl diyeyim? Bir pozisyon var aklım almadı. 85. dakika. Bu Semih'e ne oldu? Kendi kendine düştü kaptırdı. Bir kafanı kaldır kardeşim ya. Bir pozisyonda kenarda Muçi, topu sürüyor orta sahada ağır çekim. Abi ne oldu? Çok mu çalıştırdılar, genişledi dönemiyor mu? Semih toparlan koçum benim. Sen bu ülkenin geleceğisin ya. Biz burada Montella'ya bağırdık, niye almıyorsun diye."